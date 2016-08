五月天三度攻鳥巢 十萬個阿信嗨翻

五月天主唱阿信。(相信提供)

〔記者陽昕翰/台北報導〕五月天三度唱進北京鳥巢,他們8月26日起連唱3天,打破了2012年開2場的演唱會記錄,這次共吸引超過30萬的粉絲朝聖,面對單場10萬粉絲熱情合唱,冠佑忍不住大讚:「現場有十萬個阿信!」阿信則接話:「現場不止有十萬個我,還有十萬個怪獸、十萬個瑪莎、十萬個冠佑、十萬個石頭。」引爆粉絲高分貝尖叫。

五月天三度前進鳥巢開唱。(相信提供)

五月天「Just Rock It 2016就是演唱會」,北京站在中國北京的國家體育場登場,他們以快歌《DO YOU EVER SHINE》霸氣開唱,接著隨著大螢幕的年份倒數,重現《為愛而生》、《人生海海》、《終結孤單》等經典之作。

暌違3年重返鳥巢,五月天不僅以音樂感動現場粉絲,團員不忘把握時間,在台上與歌迷話家常,他們分享過去在北京的難忘回憶,冠佑透露愛去逛北京的市場,阿信則懷念以前表演結束,常與團員相約去鼓樓,「一起喝東西,一邊看星星」。

五月天冠佑。(相信提供)

五月天破紀錄,在鳥巢連唱3場,不忘選唱新專輯《自傳》的作品,其中新歌《頑固》MV剛首播,他們邀來影帝梁家輝、林美秀、宋芸樺等大咖助陣,不但造成臉書的洗版潮,演唱會上感人MV畫面,加上渲染力的音樂,更感動了滿場粉絲。

五月天石頭。(相信提供)
五月天瑪莎。(相信提供)
五月天怪獸。(圖:相信)