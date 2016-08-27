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五月天三度攻鳥巢 十萬個阿信嗨翻

2016/08/27 20:59

五月天主唱阿信。（相信提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天三度唱進北京鳥巢，他們8月26日起連唱3天，打破了2012年開2場的演唱會記錄，這次共吸引超過30萬的粉絲朝聖，面對單場10萬粉絲熱情合唱，冠佑忍不住大讚：「現場有十萬個阿信！」阿信則接話：「現場不止有十萬個我，還有十萬個怪獸、十萬個瑪莎、十萬個冠佑、十萬個石頭。」引爆粉絲高分貝尖叫。

五月天三度前進鳥巢開唱。（相信提供）

五月天「Just Rock It 2016就是演唱會」，北京站在中國北京的國家體育場登場，他們以快歌《DO YOU EVER SHINE》霸氣開唱，接著隨著大螢幕的年份倒數，重現《為愛而生》、《人生海海》、《終結孤單》等經典之作。

暌違3年重返鳥巢，五月天不僅以音樂感動現場粉絲，團員不忘把握時間，在台上與歌迷話家常，他們分享過去在北京的難忘回憶，冠佑透露愛去逛北京的市場，阿信則懷念以前表演結束，常與團員相約去鼓樓，「一起喝東西，一邊看星星」。

五月天冠佑。（相信提供）五月天三度前進鳥巢開唱。（相信提供）

五月天破紀錄，在鳥巢連唱3場，不忘選唱新專輯《自傳》的作品，其中新歌《頑固》MV剛首播，他們邀來影帝梁家輝、林美秀、宋芸樺等大咖助陣，不但造成臉書的洗版潮，演唱會上感人MV畫面，加上渲染力的音樂，更感動了滿場粉絲。

五月天一連三晚，在中國北京的鳥巢開唱。（相信提供）五月天冠佑。（相信提供）五月天石頭。（相信提供）五月天一連三晚，在中國北京的鳥巢開唱。（相信提供）五月天瑪莎。（相信提供）五月天怪獸。（圖：相信）五月天三度前進鳥巢開唱。（相信提供）

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