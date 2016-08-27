（影音）這對姐妹會通靈！娜塔莉波曼、強哥女兒合體飆戲

《天文館》電影海報。（翻攝自Collider）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕曾演出《黑天鵝》的奧斯卡氣質影后娜塔莉波曼和強尼戴普的掌上明珠莉莉蘿絲戴普，這次要在30年代的巴黎飾演一對通靈姐妹花，《天文館》暫譯（Planetarium）電影近日首支預告釋出。

娜塔莉波曼（左）與強尼戴普女兒莉莉蘿絲戴普在新片飾演姐妹。（翻攝自Collider）



由法國導演Rebecca Zlotowski執導《天文館》劇情，描述一對美國美麗的姐妹搬到巴黎居住，一覺醒來已投入演藝圈的上流社會中。而姐姐蘿拉（娜塔莉波曼飾）與妹妹凱特（莉莉蘿絲飾）竟然有能夠與死人溝通的超自然力量，雖然經驗不足，但卻被法國電影製片人安德烈相中，打算利用這個超能力製作一個全新的電影，融合藝術與神祕力量，姐妹花很快就在歐洲一鳴驚人。

《天文館》電影劇照，姐妹倆一開始感情甜蜜。（翻攝自Collider）

預告片夾雜著法語與英語不斷地轉換令人大感神秘，但從剪接的預告氛圍看來，這是一部透露著某種危險、戲劇張力或者是其他更深沉的東西的電影。有趣的是，相差18歲的娜塔莉波曼與莉莉蘿絲戴普飾演姐妹花，看起來竟然毫無違和感，只能說，要不是娜塔莉波曼駐顏有術就是化妝師技巧高超。

《天文館》電影劇照。（翻攝自Collider）

《天文館》將在法國11月16日上映，該部片也入選了即將在威尼斯影展非競賽片單元與多倫多影展上映。

《天文館》電影劇照。（翻攝自Collider）

《天文館》預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）