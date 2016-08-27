（影音）SpeXial大跳《CHEER UP》 賣萌放電粉絲狂尖叫

SpeXial日前到《綜藝大熱門》宣傳新專輯。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男團SpeXial日前到《綜藝大熱門》宣傳新專輯，不僅邀請歌迷一起到現場參與錄影，還分成兩隊玩遊戲PK，易恩和Evan更跳起TWICE歌曲《CHEER UP》，全場氣氛嗨到最高點。

SpeXial日前到《綜藝大熱門》宣傳新專輯，並分成兩隊玩PK遊戲；首先由紅隊的偉晉和藍隊的明杰進行音準大對決，最後偉晉以80分獲得勝利。緊接著是舞蹈對決，紅隊Evan和易恩大跳女團TWICE夯曲《CHEER UP》，兩個大男生扭腰擺臀，對著鏡頭賣萌放電，讓現場粉絲嗨翻天，讓尖叫分貝達到104.8；而風田和子閎則大跳《舞棍大帝國MEGAMIX》，搞笑無形象的演出，讓現場粉絲尖叫聲不斷，LULU還大笑說：「風田已經瘋了！他失去理智了！」最後他們由107.7的高分貝奪得冠軍。

Evan（左圖右）和易恩（左圖左）大跳TWICE夯曲《CHEER UP》。（擷取自YouTube）

風田（右）和子閎（左）模仿舞棍阿伯，跳《舞棍大帝國MEGAMIX》。（擷取自YouTube）

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