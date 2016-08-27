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（影音）堅持自我？ 徐嬌遭批「不尊重設計師」

2016/08/27 15:59

徐嬌近日參加實境節目《我們來了》。（翻攝自徐嬌微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人徐嬌從童星出身，因和周星馳合作電影《長江七號》走紅，今年19歲的她已是位亭亭玉立的少女，近日她參加實境節目《我們來了》，卻在節目上因和設計師想法不合而淚崩，引發爭議。

徐嬌和陳喬恩、劉嘉玲、謝娜、莫文蔚等女星一同參加節目《我們來了》，最新一集節目中，大夥穿上知名服裝設計師郭培的服裝走秀，沒想到徐嬌提出的妝髮被設計師說「不適合」，經過一來一往的討論，各持己見，這讓她委屈的在座位上哭了起來。最後為了要讓她能在舞台上能自信的展現，工作人員決定採用徐嬌想要的妝髮。

徐嬌（上圖右、下圖右）在節目上和設計師（上圖前中）理念不合淚崩。（合成圖，擷取自YouTube）

這段內容播出後，部分網友認為徐嬌反應太過激烈，在秀場就應該要聽設計師的，主角是服裝，而不是藝人，批評她太不尊重設計師。而徐嬌也在節目中解釋，「我是真的很想讓這套衣服，在我身上用我的妝髮，襯起來是最美的，我覺得這是對設計師的尊重。」隨後她也在微博PO文：「只有在現場目睹了全部前因後果的人，才知道我『堅持自我』和落淚的原因。」而劉嘉玲則認為，因徐嬌年紀還小，有自己的個性和想法，她會因為這件事而有所成長的。

徐嬌認為只有現場的人才能明白她堅持自我和落淚的原因。（翻攝自徐嬌微博）

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）（徐嬌片段約1:03:03）

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