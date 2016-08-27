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《完娛》從電視圈畢業 納豆Lulu懷秋訴心聲

2016/08/27 15:58

《完全娛樂》昨日播出最後一集。（翻攝自納豆臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕開播超過20年的《完全娛樂》日前宣告轉型網路節目，讓台灣電視圈再投入一顆震撼彈，26日播出最後一集時，主持群身穿象徵「光榮畢業」的學士服，遠在美國的懷秋也特地開視訊跟大家一同「下台一鞠躬」，這一幕讓許多跟著《完娛》一同成長的粉絲相當不捨！其中，身為主持人的納豆、Lulu和懷秋，也在臉書發長文道盡這些年的主持甘苦談與感謝。

懷秋雖然人在美國但仍心繫《完全娛樂》。（翻攝自懷秋臉書）

今天凌晨，懷秋在臉書回憶說，當初壓根沒想到那個講話沒邏輯又沉默寡言的自己，能夠站上《完娛》的主持舞台，第一次錄影時甚至尷尬到像在播出法會，讓他深深覺得對不起在台下幫忙炒熱氣氛的工作人員，不過一轉眼，自己已經主持5年。最後懷秋也感謝《完娛》的觀眾與員工，還意味深長地說「感覺今年的我有好多再見要說」，並表示大家還會再相見，462字中盡是真情流露。

Lulu昨日在節目中數度落淚。（翻攝自Lulu臉書）

而身為唯一女主持人的Lulu，凌晨也在臉書發文表示，自己不但總是受到大家的寵愛，且這一年來訪問了各國歌手、演員，還玩了各種遊戲，從第一次代班還是大學生，到現在正式從《完娛》畢業，這些年來真的學到太多太多，最後Lulu除了不忘幫《完娛》往後的播出作宣傳，也逗趣寫下「生為完娛人死為完娛鬼」，令許多人鼻酸。

納豆今日發感性文感謝《完全娛樂》。（翻攝自納豆臉書）

納豆今日下午也在臉書發文說道，自己因為主持《完娛》得以與許多大明星親近，甚至讓他發現自己原來也可以拉主Key，主持這麼多年來，他跟工作人員的感情也已經昇華到另一個階段了！納豆還說「或許我們並無法抵抗大環境的改變，但完娛做了21年，精神永遠不會死的」，表示有任何可以幫忙的都會赴湯蹈火。

而除了感謝工作團隊和主持夥伴，納豆也說自己已經準備好要往下一個篇章前進，最後更感性表示：「我們都是哭著來到這世上，但我們可以選擇笑著離開。」訴盡自己對《完娛》的愛。除了懷秋、Lulu和納豆，主持群之一的40則是昨日在開播前發文「三立都會台，完全娛樂，準備，LIVE」，而與《完娛》頗有淵源的阿達也特地發文感謝，眾人的革命情感令人相當感動。

懷秋臉書全文。（翻攝自懷秋臉書）

Lulu臉書全文。（翻攝自Lulu臉書）

納豆臉書全文。（翻攝自納豆臉書）

40臉書全文。（翻攝自40臉書）

阿達臉書全文。（翻攝自阿達臉書）

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