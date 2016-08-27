他收拾星二代性侵爛攤 竟被酸「好閒」

高畑裕太因被逮捕，戲劇、節目全都要重拍，傑尼斯偶像小山慶一郎（圖）臨時救火，被網友酸「好閒啊」。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本資深演員高畑淳子的22歲兒子高畑裕太，週二因強姦傷害罪遭逮捕，被逮捕後，原先他拍攝好的節目、戲劇都受到影響，甚至連累到母親高畑淳子，得知兒子犯錯後她震驚又憤怒，昨天早上開記者會公開替兒子道歉，並且泣不成聲表示「不會允許兒子復出」，要他用一輩子贖罪，而日本電視台一年一度的慈善節目《24小時電視》這兩天將播出，本來要由高畑裕太演出的單元劇戲份，劇組緊急找傑尼斯團體「NEWS」的隊長小山慶一郎救火重拍。

高畑淳子開記者會替兒子道歉，並泣不成聲表示兒子不可以再復出，要用一輩子贖罪。（翻攝自日網）

據《蘋果日報》報導，因小山從週三開始拍，但周六就要播出，時間上只有短短3天，消息一傳出不少網友相當驚訝，竟酸「他...好閒啊」，表示對他這麼臨時能夠救火感到疑惑，但也有粉絲力挺並反駁酸言，表示小山慶一郎在日本電視台有固定演出的新聞節目，對電視台來說要調整錄影行程，相對是較簡單的。

22歲日本男星高畑裕太因涉嫌強姦傷害罪遭逮捕。（翻攝自日網）