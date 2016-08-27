秦昊護伊能靜 握看診錄音批醫師秀下限
2016/08/27 15:02
〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜6月底在美國剖腹產女，產後傷口裂開流膿，又因接生醫師疑似未經她同意，便將在產房的合照用於宣傳廣告，造成雙方鬧僵，今伊能靜老公秦昊也在微博轉發老婆貼文，怒批醫師做法「天理難容」。
昨伊能靜接生醫師李端堂透過律師聲明，指沒有醫療疏失，是體質問題，並透露伊能靜產後多次臨時取消回診，今伊能靜也在臉書PO傷口潰爛照回擊，還原事情真相，而老公秦昊也在微博嗆聲：「醫術不行就是不行。」表示原也沒指名道姓公布出來，如今他卻自己跳出來作死（找死），「還說不知道傷口裂開，生為人你這是挑戰做人的下限嗎？」怒批對方「天理難容」，更稱自己手上握有看診錄音，看似正式宣戰。
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