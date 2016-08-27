張鈞甯空中慶生 機組人員成亮點

張鈞甯氣質出眾，是不少人心中女神級的代言人物。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張鈞甯下月4日將過34歲生日，昨在中國出席活動，爽收廠商與粉絲送的蛋糕，搭機離開時，機組人員竟為她準備了溫馨空中生日趴，讓她備感窩心地在微博曬照謝恩。

機組人員為張鈞甯提前慶生。（翻攝自微博）

機組人員得知張鈞甯將過生日，特地在機上舉行簡單生日趴，還送上滿是祝福的卡片，讓她開心地在微博寫下「謝謝這群可愛的空中飛人們，給我一段開心的旅程，有緣下次見！」她除了曬出與機組人員合照外，還公開卡片內容，原來全體人員相當喜愛她在電視劇《武媚娘傳奇》的演出，也讚嘆在真人秀《貝爾帶你去冒險》勇敢無畏的精神，其中一位工作人員也留言表示「謝謝女神邀請我們一起提前跟她過生日，能為你服務是我的榮幸，你真的太！漂！亮！了！」

張鈞甯曬出機組人員送的生日卡片。（翻攝自微博）

照片Po出後，機組人員顏值意外成為討論話題，網友紛紛留言「全體人員顏值好高，好喜歡甯甯旁邊的那位！」、「旁邊的小哥好帥」、「最左邊的空姊才是看點！那白眼，哈哈哈，拍照技術真不錯。」

張鈞甯在《武媚娘傳奇》飾演心機甚深的徐妃一角，精湛演技深獲觀眾喜愛。（資料照，中視提供）