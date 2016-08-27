產女變代言？伊能靜：給自己留一些尊重吧！

伊能靜6月在美順利產下第二胎「小米粒」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜去年嫁給強國演員秦昊，6月底在美國剖腹產女，開心為兒子小哈利添妹。產後卻因傷口裂開流膿，二度入院做清創，之後控訴為她接生的醫生「沒醫德」，未經她同意下，將在產房的合照用於宣傳廣告，這些種種不愉快之事，讓她逐漸認清人性，今在臉書Po出醫師道歉函。

伊能靜與醫師在產房的合照，被醫院當成廣告濫用。（翻攝自微博）

伊能靜表示從沒遇過醫師及護士在產房裡要求合照，「當時特地告知醫師請自己保留勿外傳，但回家後發現此張合照已經成為一堆推薦醫師的廣告，美國有Hippa法，嚴格要求不可外漏病人隱私，此張照片包含了我先生手中抱著的米粒，更是未成年的嬰兒，醫師同時侵犯了我、我先生及未成年嬰兒的隱私權，我將廣告發去給醫師助理，要求刪除。」

伊能靜發現她與醫師的合照在網路上流傳，並被當成活廣告，她要求對方立刻刪除，否則就要找律師處理。（翻攝自臉書）

伊能靜透露該院醫師私下和她道歉後，接受媒體訪問時，又稱在醫院手機是共用，讓她質疑：「有病人隱私的手機，醫師不謹慎，為什麼醫院的人可以盜取手機內容不經過醫師？醫師與醫院還不追究這種嚴重侵犯Hippa法的疏失？醫院知道醫師的指控手機在醫院被別人偷去做廣告再歸還的說法嗎？而這樣的解釋就表示責任與醫師無關？有一張不是米粒？」

伊能靜要求醫師寫下道歉函。（翻攝自臉書）

伊能靜認為只要有一張照片未經許可，都算是侵犯隱私，「我至今仍然不懂，我不斷善意提醒，不斷容忍通知，但為什麼醫師道歉後還要接受採訪？現在提到病情時卻完全避開，外流病人隱私的話題絕口不提？」最後她歡迎該醫院提訴，也願意提供法庭更多細節與證據，直喊「給自己留一些尊重吧！」