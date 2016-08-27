表情姿勢都到位 Lulu勾小樂扮《玩偶遊戲》
2016/08/27 13:45
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Lulu」黃路梓茵25日舉辦演唱會，與擔任嘉賓的好友「小樂」吳思賢在台上火辣熱舞、借位接吻，今Lulu在臉書PO出2人裝扮《玩偶遊戲》海報的照片，引起網友討論。
Lulu今在臉書上傳一張與小樂扮起日漫畫《玩偶遊戲》男女主角的照片，她穿著紅色上衣配白短裙，小樂則一臉裝酷，表情、姿勢都與海報非常相似，Lulu也幽默的把男主角的名子「羽山秋人」改成羽山秋天、女主角「倉田紗南」改成倉田紗窗，讓網友笑翻回應：「吳思賢看起來很不甘願」、「你們真的像翻版」。
Lulu與小樂的感情相當好，演唱會當天與小樂熱舞後還大開玩笑：「我們這個舞要控制在1分40秒以內，再多的話交往機會可能會很大。」說到一半，擔任助理導播的緋聞男友阿達，一直透過耳機催促她時間不夠了，小樂則笑說：「等一下阿達真的會生氣。」
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