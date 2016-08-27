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伊能靜反擊接生醫師 PO傷口驚悚潰爛照

2016/08/27 13:10

伊能靜在美剖腹產女，卻因傷口感染，再度入院開刀清創。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲伊能靜去年梅開二度，閃嫁給小她10歲的強國演員秦昊，6月赴美產下女兒「小米粒」，卻傳出剖腹疑傷口處理不當，導致感染發炎，甚至還化膿，昨李端堂醫師透過律師聲明，指沒有醫療疏失，是體質問題，並透露伊能靜產後多次臨時取消回診，今她在臉書訴還原真相，還不惜公開傷口潰爛照，讓網友直讚：「妳好勇敢！」

伊能靜6月赴美剖腹產下女兒「小米粒」。（翻攝自臉書）

伊能靜在產完5天後，發現美容膠帶有大量分泌物，隔日進行覆診時，秦昊詢問是否為傷口裂開？醫師則表示「皮膚與皮膚沒有接觸」，她透露醫師只有讓她吃消炎藥，並未進行看診，「沒有經過藥劑師，直接讓司機取藥給我。（美國醫師只開藥單，然後病患需要去藥局領藥）」，她透露這時已開始不信任醫師，且要求調病例，也一直拿不到，之後發現傷口還是沒癒合，甚至開始化膿，於是另外找醫師做了清創手術，不惜PO出驚悚的傷口化膿照。

伊能靜為了還原真相，不惜PO出傷口化膿照。（翻攝自臉書）

伊能靜產後發現剖腹傷口裂開。（翻攝自臉書）

伊能靜認為「醫師知道我傷口的一切問題，沒有抽血給了抗生素，但這抗生素對我不是合適的，而此不合適的部分，醫師在生產醫院時因有檢查，醫師明確知道我的體質」，今在臉書表示：「原本不想糾纏，過了也就過了，畢竟米粒好可愛，可以撫平一切傷口，但事情已過一段日子，還不斷被影射，明明留下許多語音、紀錄，為什麼要讓事件更難堪進一步證明有問題？我早將一切交給洛杉磯律師，但真的不想浪費時間，高齡開刀兩次已夠辛苦，現在只想好好照顧寶寶。並且得饒人處且饒人。」

伊能靜傷口裂開，甚至化膿。（翻攝自臉書）

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