限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

金來沅《Doctors》講肉麻情話 自爆拍結局時因XX濕透了

2016/08/27 12:43

金來沅透露拍攝時正逢酷暑，所以出外景時非常辛苦。（八大提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由金來沅、朴信惠主演的《Doctors醫生們》，於23日在韓播出最終章，昨金來沅在首爾舉行殺青記者會，他透露：「拍攝的時候正好是酷暑，雖然在醫院拍攝時很涼快，但是出外景的時候真的很辛苦，尤其我演的角色還要穿西裝。」笑說：「拍攝結局時，我全身都被汗濕透了。」

金來沅在劇中不乏肉麻台詞，電得女粉絲小鹿亂撞，但他自招曾為此非常苦惱，反覆思考如何將這些肉麻的情話自然地呈現出來。 金來沅也自爆，戲中他和朴信惠暌違13年重逢，一見面就問對方：「結婚沒？有男朋友嗎？那就行了。」其實是他稍微調換了台詞的順序，演得稍微有些誇張，沒想到會引起這麼大的迴響，笑稱：「編劇的想法其實並不是那樣的，我是個長腿叔叔型的角色，不過在那場戲裡卻是個霸道男。」

他更透露：「原本直升飛機那場戲，我應該要演的有些吞吞吐吐，但我認為『智弘』是個很man的男人，一直向編劇強調我想演的是『男子漢』的感覺，所以又被我改了，但我覺得我改對了。 」展現他對於角色的塑造及演技的自信心。

金來沅自爆對於劇中肉麻情話很苦惱，並且曾主動提議修改劇本。（翻攝自朝鮮日報）

相關新聞

推薦新聞
重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
2016/08/27 10:09
「我很愛她所以想結婚」 周星馳被爆曾說最想娶她... 「我很愛她所以想結婚」 周星馳被爆曾說最想娶她...
2016/08/27 10:04
劉樂妍再PO文 曝光導演「性侵始末」 劉樂妍再PO文 曝光導演「性侵始末」
2016/08/27 09:44
奶貼+老漢推車！豐臀金妹翹臀磨蹭男友下體 奶貼+老漢推車！豐臀金妹翹臀磨蹭男友下體
2016/08/27 09:00
「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V 「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V
2016/08/27 07:13
司機拒載短程被趕下車 男星搭小黃嘆被侮辱 司機拒載短程被趕下車 男星搭小黃嘆被侮辱
2016/08/27 08:32
長得像媽媽 女版吳尊愛女出世曬照 長得像媽媽 女版吳尊愛女出世曬照
2016/08/27 11:22
黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了 黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了
2016/08/27 07:29
周董投籃狂電林書豪 萌的咧 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
2016/08/27 06:00
BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌 BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
2016/08/27 08:39
男星勇敢出櫃做自己 LGBT組織要頒獎給他 男星勇敢出櫃做自己 LGBT組織要頒獎給他
2016/08/27 08:25
產女變代言？伊能靜：給自己留一些尊重吧！ 產女變代言？伊能靜：給自己留一些尊重吧！
2016/08/27 13:35
砲完林志玲後 陳冠希帶女友逛嬰兒用品店 砲完林志玲後 陳冠希帶女友逛嬰兒用品店
2016/08/27 10:13
張立昂和豆花妹上豪華郵輪 結果是… 張立昂和豆花妹上豪華郵輪 結果是…
2016/08/27 07:48
粉絲最愛的《Doctors》雨中初吻戲 金來沅竟說是「失誤」 粉絲最愛的《Doctors》雨中初吻戲 金來沅竟說是「失誤」
2016/08/27 12:46
肌肉男加小鮮肉 微風信義封館尖叫指數破表 肌肉男加小鮮肉 微風信義封館尖叫指數破表
2016/08/27 07:17
美國隊長不再是美國隊長了！《復聯3》究竟將如何登場？ 美國隊長不再是美國隊長了！《復聯3》究竟將如何登場？
2016/08/27 12:32
謝忻細菌感染慢就醫 慘挖手背肉求生 謝忻細菌感染慢就醫 慘挖手背肉求生
2016/08/27 13:12
世界末日怎麼辦？凱莉米諾未婚夫：想整天做愛 世界末日怎麼辦？凱莉米諾未婚夫：想整天做愛
2016/08/27 11:29
舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
2016/08/27 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.