金來沅《Doctors》講肉麻情話 自爆拍結局時因XX濕透了

金來沅透露拍攝時正逢酷暑，所以出外景時非常辛苦。（八大提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕由金來沅、朴信惠主演的《Doctors醫生們》，於23日在韓播出最終章，昨金來沅在首爾舉行殺青記者會，他透露：「拍攝的時候正好是酷暑，雖然在醫院拍攝時很涼快，但是出外景的時候真的很辛苦，尤其我演的角色還要穿西裝。」笑說：「拍攝結局時，我全身都被汗濕透了。」

金來沅在劇中不乏肉麻台詞，電得女粉絲小鹿亂撞，但他自招曾為此非常苦惱，反覆思考如何將這些肉麻的情話自然地呈現出來。 金來沅也自爆，戲中他和朴信惠暌違13年重逢，一見面就問對方：「結婚沒？有男朋友嗎？那就行了。」其實是他稍微調換了台詞的順序，演得稍微有些誇張，沒想到會引起這麼大的迴響，笑稱：「編劇的想法其實並不是那樣的，我是個長腿叔叔型的角色，不過在那場戲裡卻是個霸道男。」

他更透露：「原本直升飛機那場戲，我應該要演的有些吞吞吐吐，但我認為『智弘』是個很man的男人，一直向編劇強調我想演的是『男子漢』的感覺，所以又被我改了，但我覺得我改對了。 」展現他對於角色的塑造及演技的自信心。

金來沅自爆對於劇中肉麻情話很苦惱，並且曾主動提議修改劇本。（翻攝自朝鮮日報）