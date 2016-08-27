玩到非洲 《綜藝玩很大》豪砸500萬
2016/08/27 12:14
《綜藝玩很大》主持人吳宗憲（左）、KID（右）各自有大批死忠粉絲。（翻攝自綜藝玩很大粉專）
〔娛樂頻道／綜合報導〕三立電視台大動作裁員，但吳宗憲、KID主持的招牌節目《綜藝玩很大》仍然收視穩定，製作單位最近計畫到非洲出外景，2集成本粗估500萬元，不惜砸重本投入製作，憲哥也預告：「我們會到非洲做一場綜藝實境，做為節目走向全球的一個開端。」
據《蘋果日報》報導，《綜藝玩很大》收視成績亮眼，也帶動不少周邊效應，除了周邊商品和粉絲專業的人氣，吳宗憲和KID也各自受大批粉絲擁戴，每每出外景都會被人潮包圍到影響拍攝現場，吳宗憲笑說：「還好這2天是在澎湖錄，只有山上人比較少，不然怎麼錄啦？」
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