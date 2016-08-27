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美國隊長不再是美國隊長了！《復聯3》究竟將如何登場？

2016/08/27 12:32

美國隊長在《美國隊長3：英雄內戰》片尾，拋棄了自己的盾牌，代表他也已經徹底放棄「美國隊長」這個身分。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威在2016上半年推出的大片美國隊長3：英雄內戰》中，讓超級英雄們分裂成「美國隊長派」與「鋼鐵人派」，最後甚至重現了漫畫中經典的美國隊長與鋼鐵人對決場面，只是最後美國隊長並沒有如漫畫劇情一樣死去，雙方兩敗俱傷；最後，美國隊長更為了選擇站在自己從小一起長大、現在已經逐漸找回過去記憶的好友「酷寒戰士」巴奇那邊，毫不留情地捨棄了象徵美國隊長身分的盾牌，徹底拋下一切，與好友遠走高飛。這不僅代表了他正式脫離復仇者聯盟，甚至還拋棄了自己「美國隊長」的身分，但之後已經被確定會出現在《復仇者聯盟3：無限戰爭》電影裡的他，究竟會以什麼身分登場呢？

美國隊長（左）與鋼鐵人（右）在《美隊3》電影中重現了漫畫裡2人對決的經典片段。（翻攝自Cosmicbooknews）

由於最近《美隊3》DVD即將正式發行，導演羅素兄弟在接受《Huffington Post》訪問時，就談到了美國隊長現在的身分問題，喬羅素就表示：「我認為史蒂夫（美國隊長）將盾牌拋棄時，就代表著他也徹底放棄了自己美國隊長的身分，這也表示他承認自己所做出的私人選擇（與好友巴奇遠走高飛），與美國隊長的身份有所牴觸，才會這樣做。」編劇們也透露，電影版不賜死美國隊長的原因，是因為接下來在《復聯3》中，復仇者聯盟仍然需要他的幫助，才能一起打敗手上握有多顆無限寶石的超強反派薩諾斯。

在與鋼鐵人打完之後，美國隊長為了帶著自己的好友「酷寒戰士」巴奇遠走高飛，把象徵美國隊長身分與精神的盾牌都給拋棄掉。（翻攝自Pinterest）

然而，現在史蒂夫已經拋棄了美國隊長的身分，他到底又會用怎樣的身分來繼續打擊邪惡呢？其實，在原本漫畫中，就出現了一套解決方法，那就是失去自己美國隊長身分的史蒂夫，暫時改名換姓，以「流浪者」（Nomad）的名號繼續懲奸除惡的工作。「流浪者」正是史蒂夫羅傑斯在漫畫中因美國政府的醜聞感到悲憤不滿後，一氣之下決定不再當美國隊長後的另一個特殊身分，他身上穿的也不再是代表美國精神的紅白藍制服，而是改穿親手縫製的一套超深V、開衩到肚臍眼的黑色緊身作戰服登場。

漫畫裡的史蒂夫羅傑斯不當美國隊長後，改以「流浪者」的身分現身。（翻攝自網路）

不過漫畫中對於「流浪者」的描寫篇幅並不多，僅出現大約4期左右，史蒂夫就又重新回歸美國隊長的身分了。究竟電影版對美國隊長身分的描寫，會不會出現這樣的轉場，令影迷十分期待，有網友甚至直呼：「好想看克里斯伊凡穿這套制服」、「衝著流浪者性感的制服，拜託請讓這個成真吧！」

「流浪者」的制服都是由史蒂夫羅傑斯親自手工縫製而成的。（翻攝自網路）

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