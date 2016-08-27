哪有神這麼暖！索爾洛基拍戲抽空探視病童

「雷神」克里斯漢斯沃（左）與「洛基」湯姆希德斯頓（右）日前在澳洲布里斯本拍攝時，抽空造訪當地的兒童醫院，與孩子們見面聊天並合影留念。（翻攝自Juiced TV推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕目前正在澳洲拍攝當中的《雷神索爾3：諸神黃昏》劇組，日前移師到布里斯本的中心商業區展開為期4天的外景拍攝，由於多場戲都直接在大街上取景，當地民眾幾乎都可以直接目擊拍攝時的現場狀況，4天下來每天都吸引數百名粉絲圍觀，「雷神」克里斯漢斯沃與「洛基」湯姆希德斯頓這對「神兄弟」檔有空時也會親切與粉絲自拍合影留念，毫無巨星架子。不僅如此，2人更在緊湊的拍攝日程裡，抽空到醫院去探視病童，對這些孩子們及家屬來說，真的是相當意義非凡的鼓勵。

在布里斯本拍攝外景的4天內，每天都有數百名民眾在拍攝現場附近圍觀，2人也都親切與粉絲互動合照。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）

漫畫、電視、電影中的超級英雄，一向都是不少病童們心目中最崇拜的偶像，希望自己能夠跟這些帥氣的超級英雄一樣打敗病魔，因此若有一天真的能與偶像相見，都會讓他們更加有勇氣去面對艱辛的治療過程。而人剛好就在布里斯本拍攝的克里斯漢斯沃與湯姆希德斯頓，日前就趁著拍戲空檔結伴造訪齊倫托夫人兒童醫院（Lady Cilento Children's Hospital），他們耐心地一一與病童及其家人們互動聊天及拍照，幾乎可說是有求必應，讓這些長期待在病房裡的孩子們無不展露出開心笑容，氣氛相當溫馨。

2人在兒童醫院與病童們及其家屬相見歡。（翻攝自推特） 2人造訪醫院時毫無巨星架子，臉上都掛著親切笑容與所有人互動。（翻攝自齊倫托夫人兒童醫院Instagram）

2人當天甚至還把拍片用的「雷神之槌」一起帶去醫院，與孩子們一起玩耍，其中，他們遇到了一位3年前在年僅7歲之時，因為想救弟弟，自己卻被來車撞上而受到腦部重傷的勇敢小哥哥凱爾林（Calyn Hoad），雖然這幾年來他的狀況一直有所好轉，但一周前他卻感染了鏈球菌肺炎及腦膜炎，家人都十分憂心可能再次失去他。但在見到「雷神索爾」還有「邪神洛基」之後，躺在病床上的他仍然露出燦爛笑容，凱爾林的母親激動表示：「克里斯跟湯姆能夠來到這真的意義非凡，可能對他們來說沒什麼，但是他們所帶給我們的一切真的相當巨大。」

凱爾林（左二）在3年前因為要救弟弟自己遭來車撞到，造成他的腦部受到重傷，躺在病床上的他看到湯姆希德斯頓（最左）與克里斯漢斯沃（最右）前來探視自己，臉上也露出開心笑容來。（翻攝自推特）

克里斯伊漢斯沃則在自己Instaqram上PO出多張現場照片，並寫道：「在齊倫托夫人兒童醫院見到了許多真正的英雄們，這些勇敢的孩子對我們所友人來說都是很棒的啟發！」湯姆希德斯頓也PO照並發文：「凡能舉起此（雷神之）槌者，只要他配得上，就能獲得索爾之力！（但是那個穿著黑色衣服的怪胎例外）今天在齊倫托夫人兒童醫院是非常難忘的一天，這些人才是真正的超級英雄。」此外，醫院方面更曝光克里斯漢斯沃不為人知的善行，他竟然在隔天晚上下戲後，又利用自己的休息時間去造訪了這間而同醫院，因為前一天有孩子沒能見到他，而且看到這些生病的小孩讓他十分心碎，「陪他們蹦蹦跳跳聊個天是應該的」，溫暖舉止令人相當感動。

克里斯漢斯沃（左）在Instagram上PO文大讚孩子們才是真正的英雄。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram） 湯姆希德斯頓（右）也在Instagram上稱讚這些孩子們是勇敢的小鬥士。（翻攝自湯姆希德斯頓Instagram） 醫院方面曝光克里斯漢斯沃（左）在隔天晚上下戲時，又到醫院會見前一天沒能看到他的孩子們，十分有心。（翻攝自齊倫托夫人兒童醫院Instagram）