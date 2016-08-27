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說好的限韓令？韓劇《Kill me Heal me》中國版開拍

2016/08/27 11:03

中國將翻拍熱播韓劇《Kill me heal me》。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因政治原因中國祭出「限韓令」，讓本來密切交流的中韓影視圈，現變成了怒目相向的局勢，不少娛樂公司股值狂跌，許多中國民眾也團結一心彼此呼籲抵制韓流，但奇怪的是，說限韓的是他們，偷南韓梗的也是他們，如今翻拍自超夯韓劇《Kill me heal me》的《七個我》卡司確定，即將開拍，由中國影星張一山、蔡文靜主演。

韓劇《Kill Me Heal Me》由池晟、黃靜茵、朴敘俊主演，描述1名因幼時受到心靈創傷而分裂出7種人格的財閥富二代，和他的秘密精神科醫生的愛情故事，2人在治療過程中相戀，並發現彼此共通的身世之謎，因題材特殊、新穎且具有深度，在去年的「百想藝術大賞」風光入圍6項大獎，且深受許多影評家推崇。中國影視公司看中此劇的高討論度決定翻拍，如今導演、演員們都已到位，消息一出造成中國網民兩方論戰，一派相當期待翻拍結果，另一派則認為應該要原創，應停止翻拍別國的作品，況且已經祭出限韓令卻還翻拍韓劇，簡直就是自打嘴巴。

中國版《kill me heal me》卡司確定為影星張一山、蔡文靜主演。（翻攝自新浪娛樂）

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