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丁文琪自認「莎控」 林宥嘉微吃醋PO文放閃

2016/08/27 11:13

林宥嘉。（資料照，記者宋志雄攝）

丁文琪。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林宥嘉與女友丁文琪穩定交往2年，2人越愛越高調，不時在臉書放閃，昨林宥嘉又再度丟下閃光彈，霸氣說女友是「宥嘉控」，讓粉絲直呼：「閃瞎了。」

林宥嘉2014年被跟拍後便認了女友丁文琪，2人經常公開曬愛，對於有關戀情的問題也會侃侃而談，昨林宥嘉在臉書PO文，分享在北京看五月天演唱會的感受，說自己是五月天瑪莎的粉絲，是個「莎控」，丁文琪看到後在底下留言，說自己才是莎控不要跟她搶，林宥嘉似吃醋的馬上霸氣宣示：「妳是宥嘉控。」粉絲紛紛搞笑表示「我們被騙了，這是裝成感謝文的放閃文」、「你們秀恩愛秀的我來不及防範」，而丁文琪則是放上以前與陳奕迅的合照，逗趣回應：「sorry～我其實是E神控。」

林宥嘉與丁文琪在臉書大放閃光。（翻攝自臉書）

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