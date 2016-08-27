重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接

綜藝咖「山豬」6月錄外景節目時腳受重傷，目前都還在家中休養，預計3個月內無法復工。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝咖「山豬」陳俊甫因在《瘋神無雙》扮演「蛋黃哥」爆紅，通告量暴增，沒想到6月在網路節目《電玩爆爆》上玩遊戲時受重傷，左膝十字韌帶、側邊韌帶斷裂、半月軟骨受損，本來以為休息1個月就可復工，沒想到拖了2個月，12日才開刀，還得休養、復健超過3個月，這段期間他天天宅在家，靠室友輪流買便當餵食，還好他相當樂觀，表示之前通告變多有存錢，老本還夠用，但仍希望能盡快回歸。

據《聯合報》報導，山豬和逸祥都是《瘋神無雙》出身，一個扮蛋黃哥，一個靠求婚家事爆紅，但這半年來，逸祥入伍當兵，山豬則受重傷，瞬間兩個綜藝咖暫時淡出演藝圈，山豬說：「玩遊戲背百公斤的走健康步道，步道墊舖木板上，我一用力，墊子打滑讓我的雙腿分開，當時我若劈腿就沒事，但劈不開，腿當場翻轉重挫，這一痛我就知道完了。」

開完刀後山豬笑說：「這腿值10幾萬，亂動可能慢好。」所以都宅在家看電視，1天只花不到100元的吃飯錢，透露現階段還過得去，因為之前通告有存錢，老本還能吃一陣子，只希望後續復健順利，能夠趕上年底的尾牙活動，就算坐著模仿、表演都可以。

山豬透露目前都宅在家，零收入吃老本，但沒什麼問題，因為通告有存一些錢，現階段還夠用。（翻攝自臉書）