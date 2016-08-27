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毒舌諧星搞大女主播肚子？事務所消毒：絕無此事

2016/08/27 09:37

毒舌諧星有吉弘行（右）日前被爆出情定美女主播夏目三久（左），2人甚至將奉子成婚。（翻攝自日網）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在日本人氣綜藝節目《男女糾察隊》中，以超狠的毒舌功力闖出名號並受到大批粉絲喜愛的42歲諧星有吉弘行，過去鮮少傳出緋聞，但日前卻被爆出與32歲美女主播夏目三久正在戀愛中，甚至已經鬧出人命、將會奉子成婚，震驚各界。不過，後來雙方事務所都跳出來否認懷孕、將結婚，甚至是熱戀的傳聞，有吉弘行甚至在自己推特上發表一段富含深意的話，引發關注。

日媒報導有吉弘行（中）在5年前因節目與女主播夏目三久（左）結緣，後來擦出愛火並有了愛的結晶。（翻攝自日網）

在2人死會並懷上孩子的消息曝光後，其他媒體直接向雙方事務所確認，24日晚間卻得到了雙方事務所都堅決否認此傳聞的答覆，經紀公司以「絕無此事」、「無憑無據」的強烈字眼全盤否定了相關謠言。此外，夏目三久所屬事務所也表示，由於報導內容均為捏造，未來可能將對刊登不實報導的媒體採取法律手段。當晚，有吉弘行則在自己的推特發文：「這就是意外被騙的感覺嗎...」，雖然沒有講白自己指的究竟為何事，不過根據雙方的態度看來，此事應該只是子虛烏有的小道消息罷了。

除了雙方事務所都否認熱戀結婚與懷孕的消息外，有吉弘行24日也在自己推特寫下：「這就是意外被騙的感覺嗎...」，引發關注。（翻攝自有吉弘行推特）

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