男星勇敢出櫃做自己 LGBT組織要頒獎給他

先前性向成謎的男星寇頓海恩斯，在今年5月勇敢出櫃，向外界坦承自己是男同志的事實。（翻攝自寇頓海恩斯推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕外型俊美的28歲美國男星寇頓海恩斯（Colton Haynes）憑藉參演在電視劇《少狼》（Teen Wolf）及《綠箭俠》，廣受青少年喜愛。過去，外界不斷揣測他的性向，而他在今年5月份左右終於決定勇敢做自己，公開出櫃坦承自己是一名男同志的事實，鼓勵了許多人，因此，美國最大的LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）就決定要在本周六舉辦的晚宴上頒獎給他。

寇頓海恩斯因參演電視劇《少狼》受到不少粉絲喜愛。（翻攝自Hollywoodlife）

寇頓海恩斯先前曾在訪問中談及自己早在14歲時就與家人朋友出櫃的往事，當時雖然他的兄弟都努力在學校保護他，但他仍不斷遭受霸凌，甚至與母親離婚多年的父親疑似也因為無法接受兒子是同性戀的事實而自殺，讓寇頓相當難以接受而崩潰。不過，他日前公開出櫃時，表示：「我花了很多時間才走到今天這裡，不過目前為止還不錯，我比過去的自己還要快樂、還要健康，而這也是我所重視的。」

雖然同性戀身分讓他一路走來並不容易，但是公開出櫃後的寇頓海恩斯表示自己比以前快樂、健康許多。（翻攝自moviepilot.com）

寇頓海恩斯在公開出櫃後，以同志身分接受《Entertainment Weekly》訪問時，說道：「那些總是評斷他人是同性戀或者與眾不同的酸民們，真的永遠都不會理解，一天到晚24小時都在演戲假裝自己是另外一個人，是一件多麼讓人疲憊的事情。」對此，LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」總裁查德葛瑞芬（Chad Griffin）就在一份聲明中表示：「寇頓海恩斯的行為鼓勵了全球無數LGBT的年輕人們，讓他們更加有勇氣去活出自己的人生，僅是公開出櫃這件事，就足以打破壁壘、拆除那些『關上的櫃子』。」並決定要在本周六於西雅圖舉辦的組之17年晚宴上，為寇頓海恩斯頒發一個「能見度獎」，感謝他的勇氣，也希望能鼓勵到更多LGBT族群。

美國最大的LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」將在本周六於西雅圖舉辦的17周年晚宴上頒獎給寇頓海恩斯，感謝他成為不少LGBT青少年的啟發對象。（法新社）