司機拒載短程被趕下車 男星搭小黃嘆被侮辱

韋佳德在臉書抱怨，坐計程車遇到刻意「挑乘客」的司機。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利籍藝人韋佳德活躍於各大綜藝節目，也常在臉書上批評時事，昨他在臉書發文，抱怨自己遇到不載短程的計程車司機，還趕他們下車，讓他憤怒表示：「從未被這樣污辱過！」

韋佳德昨在臉書透露，他和搭檔孟慶而在關渡要搭車到不遠的電視台，攔了輛空車，向司機確認可以搭乘才上車，不料他報完目的地地址後，「司機在路邊隨便看到一個人」，就趁機以該路人有叫車為由，請他們下車，他發火的追問：「阿你剛是不知道有人有叫車嗎？」司機結結巴巴讓他非常憤怒，因此他直接詢問路人是否有叫車？路人否認，他當場氣憤的把搭擋拉下車，直呼：「就算不要載我們，就明說不好嗎？什麼專業道德觀？」最後感嘆坐計程車那麼多年，從未受這種侮辱。



韋佳德臉書全文。（翻攝自臉書）