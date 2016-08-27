劉樂妍再PO文 曝光導演「性侵始末」
2016/08/27 09:44
〔娛樂頻道／綜合報導〕前女F4團員「Fanny」劉樂妍，日前指控中國導演石筱磊要求陪睡，還拿出錄音檔為證，但石筱磊回應沒見過劉樂妍，雙方各說各話，今劉樂妍再度PO文公開差點遭性侵的始末。
劉樂妍在臉書回憶當時在飯店的情景，真的是自己太天真，才會相信男方在飯店門口「除非自願，否則不碰劉樂妍」的保證，陪該導演去喝喜酒結束後，劉樂妍以為終於解脫，可以回北京了，因此放鬆警惕陪導演回房換衣服，不料「隔壁房間他的朋友們一大批都早走了，所以他把我反鎖房間以後就往床上拖扯我衣服」，劉樂妍死命的哭鬧，「朋友都走光了，他就真打我，而且一巴掌一巴掌甩，想打到我不再反抗」，她拿出水果刀想自保，卻被搶走，最後她能逃過魔爪，全是因為2天沒洗澡，抵死掙扎過後身體又髒又臭。
對於批評聲浪，劉樂妍難過表示：「難道因為我不是處女，我不是15、6歲小女孩，我以前是在夜店上班的，我是自願進演藝圈的，我現在在的地方是『大陸』，所以我的身體就不應該被珍惜嗎？」如今將它公諸於世，是希望演藝圈的年輕女孩不要再受害。
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