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「我是廖太太」孫芸芸霸氣登場 廖曉喬大開深V

2016/08/27 07:13

微風老闆娘孫芸芸帶著「我是廖太太」的項鍊出席。（微風信義提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕微風信義昨晚首次舉辦VIP封館活動，「信義之夜－SAMBA CRUISE仲夏首航」順利成功。孫芸芸不只是「微風老闆娘身份，因為她也有在微風信義設點，所以以YUN YUN SUN總監身份亮相，而她也穿上自己的DODO BAR OR紅白條紋長洋裝現身。

當晚共發出10萬張邀請函，原本業績預計開出1億8500萬元，沒想到最後業績衝破到2.5億，成績相當亮眼，讓微風集團策略長廖曉喬樂翻天。廖曉喬昨晚穿著自己的CAROLINE CONSTAS洋裝搭配MADISON引進的Eugen ia Kim帽子，身上的Tiffany珠寶總價則近2000萬元。

微風集團策略長廖曉喬性感度炸開，穿著深Ｖ洋裝。（微風信義提供）

這次微風信義之夜因定位在高端精品策略成功，雖然路易威登等大品牌尚未開張，但僅Tiffany加上卡地亞、寶格麗等珠寶品牌共同聯手，業績一口氣衝到2.5億。而微風幫孫芸芸、廖曉喬、孫瑩瑩等人也全都配合海洋風，通通穿著低胸或深V洋裝出席，難怪業績也深深讓人滿意。

Breeze 郭源元（右）、陳若穎（左）。（微風信義提供）

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