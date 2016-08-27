黃明志護玖壹壹 嗆想紅的人見多了

黃明志昨晚在臉書發表10點聲明。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕馬來西亞饒舌歌手黃明志，新歌MV涉嫌侮辱宗教遭大馬警方逮捕，他在拘留所囚禁五天後返家，針對《Oh My God 》MV事件，昨晚在臉書提出10點聲明，希望降低大家此事的恐慌和誤解，由於這次事件連合作的玖壹壹都受波及，黃明志也說：「玖壹壹在整首歌裡面只負責唱和MV演出而已。如果要追究責任，請針對我一個人就可以了，謝謝。」

玖壹壹與黃明志合作《Oh My God 》MV，惹來不少爭議。（資料照，影視中心攝影組攝）

黃明志提及遭拘留5天獲釋，主因是檢控官沒有找到合適的理由控告他，所以只好放人，至於有外籍男子在YouTube頻道上傳評論的影片，他更怒控：「尤其那兩個老外拍的視頻更不用理會，那都只是他們兩個人的看法而已，不能代表他國家。想紅的人我見多了，不要忘了YouTube剛發明林北就開始玩了，不要在那邊跟我裝傻。」

他認為此事已在國際媒體上獲得關注，國外大多數的民眾都是支持力挺創作自由，也不覺得歌曲有什麼大問題，「這些都是有得考證的，事實勝於雄辯。請大家勿信謠言」。

最後黃明志再聲明玖壹壹是台灣的網路奇蹟，請大家多多支持，他強調目前人在大馬很平安，此一事件後，也有不少回教徒跳出來力挺他，包括回教誦經歌手Yasin Sulaiman、大馬前首相之女，黃明志喊話：「感謝各位關心，但切記勿信網路謠言，支持創作自由，支持玖壹壹!!」