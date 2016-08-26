陳沂：玖壹壹沒有惡意，只是無知罷了

玖壹壹新歌《oh my god》MV惹議。（翻攝自玖壹壹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志和夯團玖壹壹為電影《大顯神威》合作歌曲《Oh My God》，MV內容遭大馬警方質疑有侮辱宗教嫌疑，黃明志日前返國時遭逮捕。對此，主持人陳沂也在臉書PO文，直言玖壹壹「只是無知罷了」。

陳沂說，她認為該支MV最具爭議的部分，是扮演阿拉的團員健志手持一把槍，而此舉就像是在暗示穆斯林就是「恐怖份子」，雖並非所有的穆斯林皆為恐怖份子，都會進行恐怖攻擊。如果認為台灣會因為這支MV成為IS的攻擊目標，「（那）不也是先入為主的用刻板印象，認定對阿拉不敬就會被穆斯林殘忍報復嗎」？

陳沂還說，大多台人仍對回教陌生，且有許多可能人不知道真主阿拉不能被「形象化」，更不能被真人扮演，但卻在事件發生後，都變成了「回教專家」，去批評玖壹壹，來顯現自己的高人一等。