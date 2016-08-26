林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《全球中文音樂榜上榜》嘉賓主持人洪詩、大元是林宥嘉的師妹，一聽到師兄要來，兩名主持人都開心的直呼：「師兄好！」林宥嘉卻反虧：「洪詩姐出道比我久，我小時候就看洪詩姐在電視上生龍活虎的！」主持人黃子佼在旁邊幫腔「我也是看洪詩姐長大的」，讓她嬌嗔喊：「不要這樣啦！」

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》，現場考驗做伏立挺身。（TVBS提供）

主持人黃子佼他問：「新專輯的歌曲裡，有哪一首歌最能代表私底下的自己？」林宥嘉回應：「因為最近是宣傳期太累，沒有好好睡覺，所以《我夢見你夢見我》，最能代表現在自己的狀態。」黃子佼一聽馬上露出嫵媚的微笑：「那就現在睡，我想陪你一起睡。」令林宥嘉嚇得急忙推辭。

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）

林宥嘉被問及唱KTV都唱那些歌，表示自己去KTV都先點吃的，讓朋友們先唱，黃子佼笑虧：「那你跟大元、洪詩這兩個漂亮妹妹來唱KTV，有先跟KiKi（丁文琪）報備嗎？」頓時他臉色一白，瞬間被打敗，惹現場笑聲不斷。

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供） 林宥嘉參加《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）