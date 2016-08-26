限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白

2016/08/26 21:37

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《全球中文音樂榜上榜》嘉賓主持人洪詩、大元是林宥嘉的師妹，一聽到師兄要來，兩名主持人都開心的直呼：「師兄好！」林宥嘉卻反虧：「洪詩姐出道比我久，我小時候就看洪詩姐在電視上生龍活虎的！」主持人黃子佼在旁邊幫腔「我也是看洪詩姐長大的」，讓她嬌嗔喊：「不要這樣啦！」

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》，現場考驗做伏立挺身。（TVBS提供）

主持人黃子佼他問：「新專輯的歌曲裡，有哪一首歌最能代表私底下的自己？」林宥嘉回應：「因為最近是宣傳期太累，沒有好好睡覺，所以《我夢見你夢見我》，最能代表現在自己的狀態。」黃子佼一聽馬上露出嫵媚的微笑：「那就現在睡，我想陪你一起睡。」令林宥嘉嚇得急忙推辭。

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）

林宥嘉被問及唱KTV都唱那些歌，表示自己去KTV都先點吃的，讓朋友們先唱，黃子佼笑虧：「那你跟大元、洪詩這兩個漂亮妹妹來唱KTV，有先跟KiKi（丁文琪）報備嗎？」頓時他臉色一白，瞬間被打敗，惹現場笑聲不斷。

林宥嘉參加黃子佼、洪詩、大元主持的《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）林宥嘉參加《全球中文音樂榜上榜》。（TVBS提供）

相關新聞

推薦新聞
港星幽閉恐懼症發作 差點逃離舞台 港星幽閉恐懼症發作 差點逃離舞台
2016/08/26 21:47
柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風 柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風
2016/08/26 21:44
林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白 林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白
2016/08/26 21:37
Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻 Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻
2016/08/26 21:37
《W》誇張置入中國產品 網友看不下去狠酸 《W》誇張置入中國產品 網友看不下去狠酸
2016/08/26 21:37
偶像畫報怎麼了？ 哈妮意外撞臉敏智 偶像畫報怎麼了？ 哈妮意外撞臉敏智
2016/08/26 21:32
鹹濕同志情侶引轟動 10月兩人將來台 鹹濕同志情侶引轟動 10月兩人將來台
2016/08/26 21:21
TVBS趕做社群媒體 改版《16夏》粉專被罵翻 TVBS趕做社群媒體 改版《16夏》粉專被罵翻
2016/08/26 21:14
周渝民纏鬥古天樂 首演大反派直呼新鮮 周渝民纏鬥古天樂 首演大反派直呼新鮮
2016/08/26 20:49
不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺 不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺
2016/08/26 20:37
逮捕5天出關 黃明志拜神還願 逮捕5天出關 黃明志拜神還願
2016/08/26 20:13
回頭吃中國版杉菜？胡彥斌爆帶舊愛開房 回頭吃中國版杉菜？胡彥斌爆帶舊愛開房
2016/08/26 18:27
原住民歌手當選公視董事 台東身世遭委員嫌 原住民歌手當選公視董事 台東身世遭委員嫌
2016/08/26 18:18
女星站65分鐘代性侵兒道歉 媒體追問性癖好被罵翻！ 女星站65分鐘代性侵兒道歉 媒體追問性癖好被罵翻！
2016/08/26 18:07
曾痛批玖壹壹愚蠢 許常德改口說... 曾痛批玖壹壹愚蠢 許常德改口說...
2016/08/26 17:43
妻夫木聰正式登記 混血嬌妻蜜談新婚生活 妻夫木聰正式登記 混血嬌妻蜜談新婚生活
2016/08/26 17:10
孔孝真衣Q超強 演戲不忘背名牌包 孔孝真衣Q超強 演戲不忘背名牌包
2016/08/26 17:02
（影音）侯佩岑拿兒子沒辦法 肌膚保養卻很無敵 （影音）侯佩岑拿兒子沒辦法 肌膚保養卻很無敵
2016/08/26 16:54
（影音）公視第六屆董監事名單出爐 （影音）公視第六屆董監事名單出爐
2016/08/26 16:38
（影音）公視董監事審查 舒米恩確定當選 （影音）公視董監事審查 舒米恩確定當選
2016/08/26 16:24
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.