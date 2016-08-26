張軒睿當人肉軟墊 裸身露肌man抱安心亞

《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立偶像劇《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」的劇情，安心亞說：「還好平常習慣有健身，不會擔心摔落，唯一擔心是怕腳不小心壓到不該壓的地方。」

《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）

安心亞笑著說：「小時候有一段時間，我明明在床上睡覺，但常常半夜醒來發現自己在客廳，只好又回到床上睡覺。」她笑著說：「現在晚上睡著後，如果有人打電話來，講什麼內容隔天起床我都會忘記，所以禁止朋友在我睡著後打來借錢。」

張軒睿則是個踢被子大王，他說：「睡前我會聽比較抒情的音樂，幫助自己放鬆，但幾乎每天都會踢被子，所以常常半夜要起來找棉被；我睡覺習慣身體正、歪頭睡，不然就是手長很開；冬天會縮在棉被裡，手呈現一個禱告的姿勢睡覺。」

前不久播出張軒睿裸身洗澡預告，他裸身露出結實肌肉，讓不少粉絲看了心花怒放，尤其安心亞不小心撞見差點跌倒，被他一把抱住，更令觀眾直呼「好man」。

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