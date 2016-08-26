限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

張軒睿當人肉軟墊 裸身露肌man抱安心亞

2016/08/26 21:13

《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立偶像劇《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」的劇情，安心亞說：「還好平常習慣有健身，不會擔心摔落，唯一擔心是怕腳不小心壓到不該壓的地方。」

《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）

安心亞笑著說：「小時候有一段時間，我明明在床上睡覺，但常常半夜醒來發現自己在客廳，只好又回到床上睡覺。」她笑著說：「現在晚上睡著後，如果有人打電話來，講什麼內容隔天起床我都會忘記，所以禁止朋友在我睡著後打來借錢。」

張軒睿則是個踢被子大王，他說：「睡前我會聽比較抒情的音樂，幫助自己放鬆，但幾乎每天都會踢被子，所以常常半夜要起來找棉被；我睡覺習慣身體正、歪頭睡，不然就是手長很開；冬天會縮在棉被裡，手呈現一個禱告的姿勢睡覺。」

前不久播出張軒睿裸身洗澡預告，他裸身露出結實肌肉，讓不少粉絲看了心花怒放，尤其安心亞不小心撞見差點跌倒，被他一把抱住，更令觀眾直呼「好man」。

《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）《狼王子》日前拍攝安心亞拍從床上滾下、張軒睿以身相「接」劇情。（三立提供）《狼王子》張軒睿裸身拍攝洗澡劇情。（三立提供）《狼王子》張軒睿裸身洗澡，安心亞不小心撞見差點跌倒。（三立提供）

相關新聞

推薦新聞
軍旗風波未平息 蒂芬妮再寫親筆信道歉 軍旗風波未平息 蒂芬妮再寫親筆信道歉
2016/08/26 22:47
港星幽閉恐懼症發作 差點逃離舞台 港星幽閉恐懼症發作 差點逃離舞台
2016/08/26 21:47
柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風 柯朋宇為巡演穿吊嘎拍攝 展現夏日清風
2016/08/26 21:44
林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白 林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白
2016/08/26 21:37
Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻 Hero祖雄入主同志節目 大久保麻梨獻女女吻
2016/08/26 21:37
鹹濕同志情侶引轟動 10月兩人將來台 鹹濕同志情侶引轟動 10月兩人將來台
2016/08/26 21:21
TVBS趕做社群媒體 改版《16夏》粉專被罵翻 TVBS趕做社群媒體 改版《16夏》粉專被罵翻
2016/08/26 21:14
「蛋黃哥」山豬十字韌帶斷 苦笑：這腿值10幾萬 「蛋黃哥」山豬十字韌帶斷 苦笑：這腿值10幾萬
2016/08/26 20:43
不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺 不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺
2016/08/26 20:37
逮捕5天出關 黃明志拜神還願 逮捕5天出關 黃明志拜神還願
2016/08/26 20:13
缺席劉亦菲生日 宋承憲再被爆分手 缺席劉亦菲生日 宋承憲再被爆分手
2016/08/26 19:15
粉絲開價30萬 求「小郭雪芙」曾智希貼身絲襪 粉絲開價30萬 求「小郭雪芙」曾智希貼身絲襪
2016/08/26 18:54
回頭吃中國版杉菜？胡彥斌爆帶舊愛開房 回頭吃中國版杉菜？胡彥斌爆帶舊愛開房
2016/08/26 18:27
女星站65分鐘代性侵兒道歉 媒體追問性癖好被罵翻！ 女星站65分鐘代性侵兒道歉 媒體追問性癖好被罵翻！
2016/08/26 18:07
買床同居黃子佼？孟耿如笑：放我家啦 買床同居黃子佼？孟耿如笑：放我家啦
2016/08/26 17:46
（影音）《步步》開播前暖身 三皇子《RM》再爭皇位 （影音）《步步》開播前暖身 三皇子《RM》再爭皇位
2016/08/26 17:15
妻夫木聰正式登記 混血嬌妻蜜談新婚生活 妻夫木聰正式登記 混血嬌妻蜜談新婚生活
2016/08/26 17:10
孔孝真衣Q超強 演戲不忘背名牌包 孔孝真衣Q超強 演戲不忘背名牌包
2016/08/26 17:02
（影音）侯佩岑拿兒子沒辦法 肌膚保養卻很無敵 （影音）侯佩岑拿兒子沒辦法 肌膚保養卻很無敵
2016/08/26 16:54
（影音）公視第六屆董監事名單出爐 （影音）公視第六屆董監事名單出爐
2016/08/26 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.