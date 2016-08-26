玖壹壹觸宗教禁忌 吳鳳憂恐吸引恐怖組織

玖壹壹新歌《oh my god》MV惹議。（資料照，影視中心攝影組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌團體「玖壹壹」和大馬歌手黃明志合作電影《大顯神威》主題曲《oh my god》，MV內容被大馬警方質疑涉及大馬《刑法》「褻瀆膜拜地點及蓄意侮辱宗教」，黃甚至因此被逮捕，引起軒然大波。對此，台灣女婿吳鳳也在臉書發表自己看法，直言雖然「台灣是世界上最安全的地方之一」，但不當的玩笑，恐引發恐怖組織攻擊台灣。

2外籍人士痛批玖壹壹的新MV非常無知。（擷取自YouTube）

吳鳳針對「玖壹壹」MV內容惹議一事寫道，他認為「沒有國際觀是一件很不好的事情」，尤其是表演者，因每天都有大量群眾關注你的表演，而世上有許多地方都因宗教而動盪不安，雖然台灣是世界上最安全的地方之一，包容著各地的文化和宗教。但若以表面而粗淺的角度看世界，不僅害己又害人。

吳鳳針對玖壹壹MV惹議一事發表意見。（翻攝自吳鳳臉書）

此外，他還說自己非常尊重在地文化、世界各種宗教，但他也指玖壹壹「拿槍拍MV，再加上開開心心的笑」，這並非可以開玩笑的話題，可能會有恐怖組織因此攻擊台灣。他也強調，希望每個表演者都能仔細審視表演內容，並以正確方式去傳達想表達的概念。

吳鳳臉書全文。（翻攝自吳鳳臉書）