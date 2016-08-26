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不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺

2016/08/26 20:37

《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集播放五月天獨家專訪。（擷取自YouTube）

〔記者吳志偉／台北報導〕由納豆、懷秋、MC40、Lulu主持三立《完全娛樂》率先宣布自8月31日起，從傳統電視轉戰成新媒體，也成為台灣電視節目的轉型先例，今天晚上6點播出在電視頻道的最後一集，攝影棚如同畢業典禮一般。

《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，主持人納豆、懷秋、MC40、Lulu及阿達齊聚一堂。（擷取自YouTube）

懷秋雖然人在國外，但仍開視訊進行連線，共同參與這歷史性的一刻；前主持人王仁甫與許孟哲還特地前來站台，兩人分別主持8年半及8年，可說是該節目主持最久的主持人。

現場時而離情依依，時而搞笑熱鬧，由於一直外傳三立因為砸千萬成立網路平台vidol，導致不少綜藝與戲劇節目受影響，其中以《完娛》影響最大，因此納豆開玩笑說：「等我賺錢賺很多，就把三立買下來。」Lulu祝福vidol趕快賺錢；MC40也說：「希望我們的犧牲，能讓vidol做起來。」

《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，前主持人許孟哲與王仁甫回鍋節目。（擷取自YouTube）

Lulu回憶第一次代班主持《完娛》還是大學生，當時訪問林俊傑，從此開啟主持之路；阿達雖然不是節目主持人，但也抱持感謝之心而來，他透露，因為參加節目「就是要john玩」單元，讓《愛玩客》相中，進而找他去主持。

節目中，不但有王子、賴雅妍、畢書盡等藝人特地錄VCR送上祝福，還特節目轉向網路作宣傳，提醒觀眾未來將在每週一至週五晚上9點於YouTube《完全娛樂Newshowbiz》官方頻道播出，同時也要大家記得訂閱，還有一向最力挺《完娛》的天團五月天獨家訪問，並大爆團員們不為人知的秘辛，向粉絲喊話，要粉絲們繼續支持轉戰網路的《完娛》，還能看到更多獨家的五月天資訊，最後簽下好友契約，表示一定力挺《完娛》。

《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，幕後工作人員離情依依。（擷取自YouTube）

最後眾人紅著雙眼，在不捨的心情下深深一鞠躬，感謝21年來陪著《完娛》成長的觀眾們，隨後在YouTube的《完全娛樂Newshowbiz》官方頻道上，又再播出30分鐘的「彩蛋」，因該節目而受小有知名度的小記者「小奕」陳奕穎，也不忘趁機宣傳自己臉書的粉絲專頁，逗得眾人笑翻天。

21歲的《完全娛樂》再度進化，未來觀眾朋友可以訂閱《完全娛樂NewShowbiz》在YouTube的官方頻道，就能在第一時間掌握更多偶像獨家及娛樂報導。

《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，主持人納豆、MC40、Lulu及阿達與所有工作人員離情依依。（擷取自YouTube）《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，主持人納豆、MC40、Lulu及阿達與所有工作人員離情依依，向所有觀眾鞠躬感謝。（擷取自YouTube）《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，主持人納豆、MC40、Lulu及阿達、夏和熙替小記者「小奕」陳奕穎宣傳粉絲專業。（擷取自YouTube）《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集，主持人MC40及阿達替小記者「小奕」陳奕穎宣傳粉絲專業。（擷取自YouTube）《完全娛樂》今晚在電視頻道最後一集播放五月天獨家專訪，阿信簽下好友契約，表示一定立挺《完娛》。（擷取自YouTube）

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