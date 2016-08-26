伊能靜控剖腹傷口感染 美國醫生駁：與事實不符

伊能靜在美剖腹生女兒，卻因傷口感染，再度入院開刀清創。（翻攝自伊能靜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲伊能靜今年6月替中國老公秦昊在美國剖腹產下女兒小米粒，卻因傷口感染再度入院開刀清創，她控訴為她接生醫生「沒醫德」，不僅害她傷口感染，醫院更未經她同意，將她照片用於宣傳廣告。醫生李端堂今發出律師聲明，認為他並沒有醫療疏失，是伊能靜體質問題，且伊能靜多次臨時取消回診。

據《蘋果日報》報導，醫生李端堂遭伊能靜指控害她傷口感染，他今透過律師發出聲明，指自己擁有35年接生經驗，對於某女士說自己在生產後「傷口感染、發炎、甚至產生異味」一事，他感到十分驚訝，儘管對方說法與事實不符，但仍理解並尊重對方說法，實際情況是對方多次臨時取消回診，而醫生因法律規定，不便公開病人資訊。

聲明也提到，李醫生除了受到美國婦產科最高權威機構的認證，也是美國婦產科學委員會的認證醫師，並沒有醫療疏失，而是伊能靜體質上的問題。此外，對於合照外流，他不清楚詳細細節，將透過律師處理，並對伊能靜的言論「保留法律追訴權」，而伊能靜尚未做出回應。