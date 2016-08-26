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偶像畫報怎麼了？ 哈妮意外撞臉敏智

2016/08/26 21:32

哈妮（左）新的海報被說撞臉「2NE1」前成員敏智（右）。（合成圖，翻攝自TOPSTARNEWS、Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓性感女團「EXID」以一首經典的性感「上下舞」夯曲《Up & Down》人氣飆升，成員哈妮更憑著爽朗的性格穿梭在各大綜藝節目中，效果十足，充滿反轉魅力的她，被歌迷暱稱為「安哥」（哈妮本名為安喜延）。近日哈妮替雜誌拍攝海報，卻意外撞臉「2NE1」前成員敏智，粉絲差點認不出。

哈妮海報看不出本人的特色。（翻攝自TOPSTARNEWS）

哈妮近日公開了一組秋季雜誌寫真，一改平日粉嫩系妝感，換成了略為成熟的裸色系，整個人充滿了秋季懶散的風情，微微帶著一點頹廢，不過修片成果出來以後，不少粉絲認為哈妮特色消失，意外撞臉敏智，讓粉絲崩潰哭喊「她才不是哈妮」、「還我正常的哈妮」。

哈妮海報被認為修太大，已失去原本的特色。（翻攝自TOPSTARNEWS）

「TWICE」成員Sana（左）和娜璉出席活動時，被媒體拍得太白。（合成圖，翻攝自TOPSTARNEWS）

事實上南韓偶像近來海報、活動照不時走鐘，之前「TWICE」成員們出席活動時，就有粉絲認為她們的臉被拍得太白，還有新晉大勢女團GFRIEND的海報，也失去平均年齡19歲女孩該有的青春特質，GFRIEND在7月時幫雜誌拍攝的海報被批評「飄散濃厚嬸味」，近日再次替雜誌拍攝海報，走夢幻神秘風，不料粉絲再度崩潰，稱是「黑歷史海報」。

GFRIEND為雜誌拍攝海報，卻被說有濃厚「嬸味」。（合成圖，翻攝自marie claire）GFRIEND近日公開的海報走神秘復古風，依舊看不出平均19歲的女孩氣息。（翻攝自GFRIEND Instagram）

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