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（影音）公視第六屆董監事名單出爐

2016/08/26 16:38

公視第6屆董、監事第二次審查會議記者會 ，鄭麗君。（記者潘少棠攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部今日舉行第二次公共電視第六屆董、監事審查會議，15位審查委員經3輪投票選出7名董事、1輪投票選出1名監事，加上上個月選出的11位董事、2名監事，第六屆公視董事會已順利組成。

公視第6屆董、監事第二次審查會議記者會 ，胡元輝。（記者潘少棠攝）

第六屆公視董事名單如下：現任董事施振榮、陳郁秀、鄭自隆、國家文藝獎美術類得主吳瑪悧、光達電子董事長邱再興、國家文藝獎戲劇類得主唐美雲、荒野基金會董事長徐仁修、台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希、交通大學傳播與科技學系教授張玉佩、輔仁大學教授陳順孝、中正大學傳播系助理教授蔡崇隆、卓越新聞獎基金會執行長邱家宜、歌手舒米恩、台東大學公共與文化事務學系助理教授蔡政良、兒童文化藝術基金會執行長盧彥芬、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯、學思行數位行銷（TAAZE讀冊生活網路書店）董事長張天立、上下游新聞市集總編輯馮小非。

3名監事為獨立策展人胡永芬、台灣大學會計系教授劉啓群、台北大學法律學系助理教授黃銘輝。

公視現任董事施振榮（左），右為邵玉銘。（資料照，記者趙世勳攝）

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