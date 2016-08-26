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（影音）《步步》開播前暖身 三皇子《RM》再爭皇位

2016/08/26 17:15

周日播出的《RM》皇位爭奪戰中，可見李準基（左起）、姜河那、洪宗玄三人一展身手。（翻攝自SBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕下周一將播出的韓劇《月之戀人─步步驚心：麗》飾演高麗皇子的李準基、姜河那和洪宗玄，在本周日將播出的熱門綜藝節目《Running Man》中，再次爭奪皇位。

據韓網報導，李準基、姜河那和洪宗玄三人不僅在劇中爭奪皇位，在綜藝裡也在爭奪皇位，一開始三人為了打敗老將RM成員並獲得最終勝利而選擇結盟，沒想到一聽到是「個人戰」，三人立刻背叛彼此爭取勝利。

其中，洪宗玄在射箭遊戲中先害羞的稱自己不會射箭，卻在遊戲中展現百發百中「扮豬吃老虎」的實力；「四爺」李準基則在玩具錘敲對方後腦勺的遊戲中，展現了驚人的敏捷度，就連與有「能力者」之稱的金鐘國在對決中毫不遜色；在經典的撕名牌對決中，參與三次《Running Man》演出的「八爺」姜河那掌握了撕名牌的技巧，藏在暗處伺機下手。

李準基（左起）、洪宗玄、姜河那三人劇中和綜戲中都在爭奪皇位，其中洪宗玄
（下圖）在射箭比賽中使出「扮豬吃老虎」的實力。（翻攝自KPOPSTARZ）

《Running Man》皇位爭奪戰預告：（影片擷取自NAVER，如遭移除敬請見諒）

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