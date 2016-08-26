《雷神3》導演每天都想辭職...原因索爾老婆也認可

《雷神索爾3：諸神黃昏》導演泰卡瓦提提（右）開玩笑表示自己每天都想辭職的原因，就是因為「神兄弟」檔克里斯漢斯沃（左）與湯姆希德斯頓（中）。（翻攝自泰卡瓦提提Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕目前正在澳洲拍攝當中的漫威大片《雷神索爾3：諸神黃昏》，於22日到布里斯本的中心商業區拍攝為期4天的外景，數百名粉絲及當地居民紛紛前往現場圍觀，希望能一睹「雷神」克里斯漢斯沃與「洛基」湯姆希德斯頓的巨星風采，而2人也在4天之中與不少當地粉絲互動，自拍合照樣樣來，相當親民又沒有巨星架子。這對「神兄弟」檔睽違3年才又終於碰頭，在流出的片場照中能夠看出2人仍然相當親近，在待機時也一直都有說有笑地在聊天，沒想到這似乎成了導演得一大困擾！

《雷神3》日前到布里斯本的中心商業區拍攝為期4天的外景，吸引數百名粉絲前來圍觀。（翻攝自推特）

《雷神3》導演泰卡瓦提提（Taika Waititi）24日就在Instagram上PO出一張自己與「神兄弟」檔在外景拍攝現場的照片，照片中的他一臉無奈地指著拋媚眼的克里斯漢斯沃及一臉淘氣的湯姆希德斯頓，並寫道：「這就是每天我都想辭職的2大原因」，底下克里斯漢斯沃的妻子艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）也現身並回應：「我也是！！」粉絲就紛紛開玩笑表示：「導演無法直視神兄弟嗎」、「神兄弟檔太要好了，都讓導演苦惱、嫂子頭疼了」、「非常可以理解你們被閃瞎的心情」、「嫂子這是吃醋了吧！」

導演泰卡瓦提提（右）開玩笑說因為神兄弟檔害自己每天都想辭職，而克里斯漢斯沃（左）的妻子也現身回覆：「我也是」。（翻攝自泰卡瓦提提Instagram） 粉絲幽默認為都是許久未見、終於重新湊在一起的「神兄弟」檔太會玩又太會放閃，才會讓導演及克里斯漢斯沃的老婆都感到頭疼。（翻攝自推特）

而《雷神3》劇組在昨天就正式完成在當地的外景拍攝，準備離開布里斯本，克里斯漢斯沃在接受訪問時，就發下豪語說：「我一定會再回來的！」並對於這幾天以來封街及拍攝對當地居民所造成的不便向大家道歉，在拍攝空檔也不時跑出來與默默守候在旁的粉絲打招呼、自拍，甚至還送披薩給大家吃，十分窩心。湯姆希德斯頓在接受訪問時也心情大好地依照記者要求，模仿了克里斯漢斯沃的澳洲腔，自己學完還不好意思地連喊了好幾次「克里斯對不起」，相當有趣。這4天對於所有劇組人員及布里斯本當地居民來說，都成了十分美好的回憶。

在拍攝外景的這4天，克里斯漢斯沃（左）與湯姆希德斯頓都十分沒有架子，有空就會出來與粉絲打招呼，並大方邀請他們一起自拍。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）