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用一輩子贖罪！高畑淳子要性侵兒「未來不可復出」

2016/08/26 14:12

高畑淳子今早召開記者會，為兒子高畑裕太性侵被捕向大眾致歉。（翻攝自日本雅虎）

〔記者陳立妍／綜合報導〕22歲的日本男星高畑裕太，日前驚傳因克制不住性衝動，性侵40多歲的旅館女員工，昨61歲的演員母親高畑淳子，身穿黑衣、神色憔悴赴警局與親兒面會，5度在鏡頭前鞠躬謝罪，今她召開記者會也難忍情緒當場淚崩，並代替兒子向大眾及受害女性道歉，有媒體問高畑裕太未來是否會復出？她堅決回答：「不可以再復出。」並透露高畑裕太在獄中哭了很多次，並告誡他：「要用一生去贖罪。」

高畑淳子在記者會上難忍情緒，當場淚崩。（翻攝自日本雅虎）

高畑淳子今早身穿一襲黑衣現身，全程站立在麥克風架前向公眾致歉，表示：「兒子犯下這麼大的罪行，給大家添了麻煩，真的感到很抱歉。對於受害女性所受到的痛苦、因為兒子工作取消造成的劇重拍等問題，無論用什麼語言，都無法表達我的歉意。昨天終於有15分鐘與他見面的時間，我會盡可能回答大家的問題，真的非常抱歉。」當記者問到高畑裕太在獄中的狀況時，高畑淳子說：「他眼睛很腫，哭了很多次，然後不停道歉，我告訴他要用一生去贖罪。」

由於高畑裕太闖禍被捕，連累高畑淳子演出的綜藝節目、廣告、電視劇跟著受影響，除了傳出她主演的電視劇考慮延期播放，她代言的廣告也面臨暫停播放的困境，而高畑淳子參加的綜藝節目，確定已經將她的畫面全部​​剪掉，目前唯一正常運轉的工作僅有9月的舞台劇。

高畑裕太因性侵案自毀星途，母親高畑淳子也表示「他不可以再復出」。（翻攝自IG）

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