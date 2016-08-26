（影音）工作到一半！女團看到XX眼睛都亮了

「早安少女組。’16」日前旋風來台宣傳，團員們開心大啖芒果冰及小籠包。（豐華唱片提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕即將於10月16日在台北ATT SHOW BOX開唱的「早安少女組。’16」，日前隊長譜久村聖特地率成員工藤遙、尾形春水旋風撲台28小時宣傳，小妮子們除了把能吃的都吃過一輪，第2天白天錄製宣傳影片時，更被從天而降的「冰」嚇到，3位女孩發現工作人員突然送上芒果冰、草莓冰、珍奶冰時，當場驚訝的說不出話，頻問：「可是現在工作中，真的可以吃嗎？」確認沒問題後便大開吃戒！

隊長譜久村聖多次覺得對沒來的團員感到有些愧疚，工藤遙邊吃邊說來台灣意外愛上喝奶茶，尾形春水則是手舞足蹈說好幸福，雖然只有短短不到10分鐘的時間，已經讓女孩們大大滿足，甚至工作結束後還帶回房間繼續享用。回日本後她們也在部落格分別發表台灣行的感想，工藤遙更透露自己胖了2公斤，可見台灣美食威力不小。此外，「早安少女組。’16」的台北場演唱會，門票已於年代售票系統開賣，購票詳情可洽主辦單位豐華唱片。

「早安少女組。’16」盛夏台北行花絮影片（冰從天降篇）：