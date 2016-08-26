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（影音）感人！宋岳庭Life's A Struggle同名紀錄片上線

2016/08/26 14:01

《Life\'s A Struggle》正式發行13年後，宋岳庭的同名紀錄片上線。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕14年前，年輕的宋岳庭以異常曲折的生命經歷，創作了1首震撼人心的饒舌歌曲《Life's A Struggle》，可說是台灣的饒舌先驅，唱出了年輕心靈痛苦無從宣洩的吶喊，引起所有青少年的靈魂共鳴，是許多人至今無法忘懷的經典歌曲，直到現在還被許多電視劇、電影引用。最近，由王陽明主導的「金銀帝國」為了讓更多的人重新認識宋岳庭這位饒舌傳奇，製作一支20多分鐘的紀錄片也在24日上線。

從小就被視為天才兒童的宋岳庭，在無師自通的情況下，因為精湛的漫畫手筆而上電視新聞多才多藝，最後與弟弟被媽媽送到美國當小留學生，遠離父母的管教，他卻不小心走上歪路，最後被身邊的朋友設計入獄。入獄期間他對人性與世界的想法徹底改變，出獄後寫下不少歌曲來表達對社會、人性的失望與不滿，沒有專業錄音設備，就用簡陋的Keyboard和錄音機錄了許多卡帶，在人生將重新開始之際，卻被醫生診斷出得了骨癌，不到1年就離世，得年23歲，最後是朋友將他的音樂作品集結發行，獲選第15屆金曲獎的最佳作詞人，他的作品才真正為人所知。

《Life's A Struggle》同名紀錄片由孫孔棣執導，搭配宋岳庭的家庭錄像及金曲獎得獎畫面，穿插玖壹壹、潘瑋柏、頑童MJ116、老莫、Underground Nation、蔡詩芸、王陽明等人的訪問畫面。影片的最後，宋媽媽分享了小時候，發現宋岳庭在看梵谷，「我說哎唷你看這個書，你千萬以後不要像他一樣。因為他那個時候很喜歡漫畫，很喜歡畫畫嘛。我說梵谷他一生都非常的苦，只有他死後他的畫才能賣到錢」，年紀還小的宋岳庭聽了媽媽的話後回答：「媽媽你不懂，如果我是梵谷我會很高興，因為我在創作的時候我已經得到快樂了。」

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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