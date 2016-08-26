腐味好濃！男星跳水泳褲炸裂 好友竟當場脫內褲給他穿

柳演錫（右）、孫浩俊（左）因韓劇《請回答1994》，成為眾所皆知的好哥們。（東森戲劇台提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕柳演錫、孫浩俊藉由人氣韓劇《請回答1994》聲名大噪，並成為眾所皆知的好哥們，而孫浩俊也在綜藝節目《花漾青春》爆料，其實10年前剛到首爾時，第一個結交的朋友就是柳演錫，後來能同台演出讓他十分開心，透過節目兩人「零距離」朝夕相處，被問到遭羅PD綁架到寮國旅行，最滿意的事情是？孫浩俊則滿臉笑容回答：「就是能跟演錫在一起啊！」

Baro（左起）、柳演錫、孫浩俊被羅PD綁架到寮國旅行，有趣又熱血的旅程故事將於明晚在台播出。（東森戲劇台提供）

從未出過國的孫浩俊，頻頻碎唸這不是自己夢想中的旅行，卻在柳演錫的帶領下逐漸享受自助行的樂趣，幸福地說：「旅行什麼都不用帶，只要有演錫就好！」肉麻的反應讓所有人笑翻了。聽到孫浩俊真情的告白，柳演錫則是好氣又好笑，爆料對方總愛打電話來說：「我愛你。」且電話一講就是30分鐘，要是不接電話就會受到責罵，他語帶無奈地表示：「又不是我女朋友！」

柳演錫表面上雖然對孫浩俊的熱情難以承受，但寮國旅行過程中常見兩人的深厚情誼，柳演錫時時擔心第一次出國的孫浩俊吃不下飯，孫浩俊則是天天幫對方洗襪子。最令人驚訝的是他們的交情竟好到可以同穿一件內褲！原來柳演錫因跳水失準導致泳褲破裂，緊急呼叫好友孫浩俊，竊竊私語一段時間後，孫浩俊決定將自己的內褲脫給對方，柳演錫事後被問到感想，難為情地說：「因為是旅行啊，但能爽快地把褲子脫下來給我的朋友也沒幾個了！」

柳演錫（左）教好友孫浩俊游泳，而柳演錫因跳水導致泳褲破掉時，孫浩俊也二話不說把內褲脫給他。（東森戲劇台提供）



近期孫浩俊受訪提到至親柳演錫，為了展現彼此的深厚情誼，孫浩俊當場傳了寫著「好想你」的訊息給柳演錫，沒想到對方卻秒回「你應該傳錯人了吧！」引來現場一陣大笑。柳演錫、孫浩俊及Baro三人有趣又熱血的《花漾青春》旅行，將於明晚起，每周六、日晚上11點在東森戲劇台播出。