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李敏鎬成2018平昌冬奧宣傳大使：很驕傲自豪

2016/08/26 13:03

韓流巨星李敏鎬獲選成為2018年平昌冬季奧運的宣傳大使。（翻攝自@star1）

〔記者陳昱均／綜合報導〕里約奧運才剛落幕，大家就紛紛開始關注起2018年的冬季奧運已及4年後2020年的東京奧運，由於2018年的冬季奧運將在南韓的江原道平昌舉行，韓流巨星李敏鎬日前就被獲選為2018平昌奧運的宣傳大使，對此，他本人也感到十分驕傲自豪。

李敏鎬在各地都享有高知名度與大批粉絲。（翻攝自@star1）

李敏鎬日前登上《@star1》雜誌9月號的封面人物，在訪問中不僅談及與全智賢合作的新作品，也聊到了成為2018平昌奧運宣傳大使的心情，他表示：「自1988年首爾奧運會之後，南韓暌違30年後將再度舉辦冬季奧運會，作為世界盛大慶典之一的冬奧及冬季殘奧會，能夠在風景秀麗的平昌舉辦，我倍感榮耀，即使不是宣傳大使，只是作為南韓人民的我，也感到十分驕傲自豪。

李敏鎬（左）對於自己能夠擔任2018平昌冬奧的宣傳大使，感到十分驕傲自豪。（翻攝自@star1）

李敏鎬也表示，自己平時就很關注體育賽事，所以這次能在自己的國家幫南韓選手們加油，令他感到相當興奮，也希望能夠透過這次冬季奧運，向全世界更多的人宣傳南韓及平昌，若之後時間許可能的話，李敏鎬會親自去觀看各種賽事，「畢竟，在自己的國家觀看奧運比賽不是一件經常能體驗的事情」。此外，這次平昌冬奧的宣傳標語是「熱情」，李敏鎬透露自己原先就很喜歡這個詞，並說道：「作為演員及一個人，在我現在的年紀，要去做的事情還有很多，這也是一個要慢慢去做自己想做的事的過程，所以我覺得現在『熱情』這個詞真的再適合我不過了。

李敏鎬表示屆時若時間許可，他會努力去觀賞每一場不同的體育賽事。（翻攝自@star1）

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