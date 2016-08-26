花邊教主過生日 死侍老公卻為麥莉爹慶生

「死侍」萊恩雷諾斯（中）愛妻布蕾克萊芙莉（左）25日過生日，但萊恩卻為同天生日的麥莉父親比利雷希拉慶生。（合成圖，翻攝自Popsugar、網路）

〔記者陳昱均／綜合報導〕目前正懷有第2胎、準備要給女兒再添一個弟妹的「花邊教主」布蕾克萊芙莉，在25日迎接自己的29歲生日，她的「死侍」老公萊恩雷諾斯，則是以十分特別的方式來為老婆慶生，那就是－祝賀在同一天生日的麥莉老爸比利雷希拉（Billy Ray Cyrus）生日快樂。

布蕾克萊芙莉（左）目前身懷與萊恩雷諾斯（右）的第2胎，準備2度當媽。（翻攝自People）

萊恩雷諾斯25日在自己推特發文：「只是想要祝福比利雷希拉有一個史上最特別、魔幻的生日，我全心全意愛著你。此外，祝我的妻子生日快樂。」這種「順便一提」來幫老婆慶生的話，確實很「死侍」Style，讓網友看了哈哈大笑；而意外收到萊恩雷諾斯祝福的麥莉老爸比利雷希拉也幽默回應：「謝了老兄，你還真的很懂怎麼讓人感受到又痛又癢的心情！幫我跟你老婆說聲生日快樂。」

萊恩雷諾斯搞笑祝福比利雷希拉生日快樂，然後才假裝想到老婆生日。（翻攝自萊恩雷諾斯推特）

不只萊恩雷諾斯，與布蕾克萊芙莉十分要好的小天后泰勒絲，也在Instagram上PO出2人與一隻無尾熊的合照，寫道：「布蕾克生日快樂！妳真的是一個對人們跟無尾熊來說都超棒的朋友，我真的愛妳！」似乎完全不受與男友湯姆希德斯頓感情瀕臨危機傳聞的影響，大方為好友祝賀。

小天后泰勒絲（右）也發文祝福好友布蕾克萊芙莉（左）生日快樂。（翻攝自泰勒絲Instagram）