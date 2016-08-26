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玖壹壹觸宗教禁忌遭砲轟 發文反擊後火速刪文道歉

2016/08/26 11:52

玖壹壹新歌《oh my god》MV惹議。（影視中心攝影組攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌團體「玖壹壹」和大馬歌手黃明志合作電影《大顯神威》主題曲《oh my god》，MV內容被大馬警方質疑涉及大馬《刑法》「褻瀆膜拜地點及蓄意侮辱宗教」，黃甚至因此被逮捕，被押至昨日獲釋。玖壹壹今也在臉書澄清，MV是由黃明志公司全程安排宜，看過初剪後，也有要求刪剪穿宗教服裝的畫面，沒想到MV還是外流。

昨天，在台生活多年的英國人瑞門與其友人對於《oh my god》MV大肆批評，認為拍出這樣的MV是無知，提醒這樣的行為碰到伊斯蘭教大禁忌，會讓台灣處於一個不安全的環境。對此，玖壹壹也透過所屬的混血兒娛樂公司表示：「這兩位外國朋友在未經證實狀況下，扭曲事實的說整個MV是玖壹壹的構思／操刀，並想用被我們強烈抗議過的外流MV片段去攻擊，惡意散播非官方影片來引起爭議，沒做足功課就興沖沖的做影片來挑逗群眾情緒，且用極盡諷刺的方式來挑檻（調侃）我們，要調侃沒關係，要讓大家罵、發洩，我們一路來也都默默承受，但這次事件我們從頭到尾就是第一個站出來反對並要求不能上架曝光的單位，請勿扭曲陳述非事實的論點。」

2外籍人士痛批玖壹壹的新MV是非常無知。（翻攝YouTube）

儘管玖壹壹公司聲稱保留法律追訴權，發文不久之後，他們也被網友批評是在推卸責任、切割黃明志，被批評之後玖壹壹也火速刪文，並重新發文聲明，對於這次MV事件深感抱歉，強調絕不推卸責任。

玖壹壹發文聲明，態度前硬後軟，被網友批評是在卸責。（翻攝臉書）

玖壹壹發文聲明，態度前硬後軟，被網友批評是在卸責。（翻攝臉書）

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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