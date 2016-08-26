小男友為看格鬥賽放天后鴿子 翹臀珍怒提分手

拉丁天后珍妮佛羅培茲（右）最近不僅沒有懷孕，還與小自己17歲的舞者男友卡斯柏史馬特（左）再度分手。（合成圖，翻攝自People）

〔記者陳昱均／綜合報導〕拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）先前傳出在47歲高齡，又再度懷上第3胎，準備生下與小自己17歲的舞者男友卡斯柏史馬特（Casper Smart）的第一個孩子，不過這個消息後來被翹臀珍的經紀人反駁，秀出馬甲線腹肌照證實她根本沒有懷孕。然而，現在小倆口不僅沒有要喜迎新生命的到來，甚至還傳出已經分手，令人震驚不已。

翹臀珍經紀人拿照片反駁懷孕傳聞，澄清她根本就沒懷孕。（翻攝自TMZ）

據《TMZ》報導，由於珍妮佛羅培茲上周六要去參加一場漢普頓慈善活動，她事前早已向男友卡斯柏史馬特強調這件事情對她來說有多麼重要，希望卡斯柏能陪自己一同出席；不過，卡斯柏似乎完全沒把翹臀珍的話給放在心上，當天直接放了女友鴿子，並與好友肯伊威斯特一起前去賭城拉斯維加斯一起觀看「UFC 202」格鬥比賽。卡斯柏在現場甚至還跟好兄弟們表示，自己隔天要去紐約找在那邊拍戲的翹臀珍，但他沒有出現在周六的慈善晚宴上，已經讓翹臀珍火大到不行，直接怒提分手，宣告2人正式玩完了。

卡斯柏史馬特（左）放了翹臀珍鴿子，反而跟好友肯伊威斯特（右）一起去賭城拉斯維加斯觀看格鬥賽。（翻攝自TMZ）

過去早已分分合合多次的這對姊弟戀情侶，在又一次的分手之後，於周四分別被目擊現身紐約，翹臀珍臉上一臉神采奕奕的自信模樣，顯然並沒有因為分手而影響到情緒；反之，穿著整套運動休閒裝的卡斯柏史馬特則顯得陰鬱安靜許多，戴著帽子與墨鏡一路在街上低著頭走，頗有幾分反省的意味，讓網友直呼：「看來這次分手，誰是最後的贏家已經很明顯了！」

分手後2人分別在當地時間周四現身紐約街頭，但臉上表情看起來卻是天差地遠。（合成圖，翻攝自每日郵報）